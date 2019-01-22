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Son Dakika: Bakanlık çalışanı 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığının 30'u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı
Son Dakika: Bakanlık çalışanı 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
22 Ocak 2019 - AA
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinin, çoğu ByLock kullanıcısı olan 30'u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, gözaltı işlemlerinin Ankara ile 5 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar şüphelilerin 27'sinin yakalandığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

feto saglik bakanligi

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