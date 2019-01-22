Son Dakika: Bakanlık çalışanı 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinin, çoğu ByLock kullanıcısı olan 30'u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, gözaltı işlemlerinin Ankara ile 5 ilde sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar şüphelilerin 27'sinin yakalandığı kaydedildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ