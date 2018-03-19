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SON DAKİKA: Belirlenen bu 20 ilde askerlik yapanlar mecburi hizmetini yapmış sayılacak!
Sağlık Bakanlığı 20 il belirledi. Bu 20 ilde temel askerlik eğitim süresi hariç, askerlik hizmetlerinin tamamını Yedek Subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış sayılacak
SON DAKİKA: Belirlenen bu 20 ilde askerlik yapanlar mecburi hizmetini yapmış sayılacak!
19 Mart 2018 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden duyuru:

 

Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip ve uzman tabip ihtiyacının karşılanması için 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan "Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenmiş olan Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illeri ile Yurt dışında görevli birlikler (KKTC, Afganistan, Bosna-Hersek, Katar, Kosova, Somali, Lübnan vb.) ve Yüzer Birliklerde (Kadrosunda tabip bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler) temel askerlik eğitim süresi hariç, askerlik hizmetlerinin tamamını Yedek Subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış sayılacaktır.  

Yukarda belirlenen yerlerde; tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar tabiplikten, uzman tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar uzman tabiplikten, yan dal uzmanı iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar ise yan dal uzmanlıklarından dolayı yükümlü oldukları Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacaklardır.


İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

 

Ek: Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

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son dakika askerlik mecburi hizmet

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People
30
1) gariban (...)
19.03.2018 15:45:57
Gaziantep,Erzurum,Kilis bunların dahil edilmesi saçma olmuş.Gaziantep örneğin çalıştığım ilden çok daha gelişmiş bir il...

Bu dolambaçlı yollardan vazgeçin mecburi hizmette torpili kaldırın herkese 6.bölge yapma şartı getirin böylece süre düşer (3-6 ay gibi) topili olmayan gariban 6.bölgeye çakılıp kalmaz.

Benim 25 bin puanla kurum içi atamada gidemediğim ilde torpilli mecburi hizmet yapıyor olacak şey değil...
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