SON DAKİKA: Belirlenen bu 20 ilde askerlik yapanlar mecburi hizmetini yapmış sayılacak!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden duyuru:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip ve uzman tabip ihtiyacının karşılanması için 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan "Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenmiş olan Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illeri ile Yurt dışında görevli birlikler (KKTC, Afganistan, Bosna-Hersek, Katar, Kosova, Somali, Lübnan vb.) ve Yüzer Birliklerde (Kadrosunda tabip bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler) temel askerlik eğitim süresi hariç, askerlik hizmetlerinin tamamını Yedek Subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış sayılacaktır.

Yukarda belirlenen yerlerde; tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar tabiplikten, uzman tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar uzman tabiplikten, yan dal uzmanı iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar ise yan dal uzmanlıklarından dolayı yükümlü oldukları Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacaklardır.



İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

Ek: Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar