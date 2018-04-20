SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika... Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor
Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Ayrıca Gaziantep, Sivas ve Samsun'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek.
Son dakika... Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor
20 Nisan 2018 - HÜRRİYET
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre, 15 yeni üniversite kurulacak. 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak.

Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesinden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak.

YENİ ÜNİVERSİTELER

Yeni üniversiteler: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji.

Vakıf üniversitesi: İstanbul Tuna Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe

10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNÜYOR

Gazi'den Hacı Bayram Veli

İstanbul'dan İbn-i Sina

İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi

Karadeniz'den Trabzon

Selçuk'tan Konya Üniversitesi

Dumlupınar'dan Kütahya

Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler

Erciyes'ten Kayseri

Mersin'den Tarsus

Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.

 

Anahtar Kelimeler:

universite yeni universite

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ozel hastaneler yonetmeligiAdana Şehir Hastanesiuniversite yeni üniversiteyogun bakim ERKAN Aydındiyabet diyabet cerrahisiÇanakkale intihar Dilek Vuralilaç endüstrisi geleneksel tıpkanser implantkalp kapağı middle cardiac vein
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.