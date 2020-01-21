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Son dakika! Dünya şokta... Virüs ABD'de de görüldü!
Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen koronavirüs salgını ABD'de de görüldü. ABD'li yetkililer virüsün Seattle kentinde tespit edildiğini açıkladı.
Son dakika! Dünya şokta... Virüs ABD'de de görüldü!
21 Ocak 2020 -
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Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsün neden olduğu salgın ABD'de de görüldü. ABD'li yetkililer virüsün Seattle kentinde tespit edildiğini açıkladı.

 

Ayrıntılar geliyor

Anahtar Kelimeler:

koronavirus

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