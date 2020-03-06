Son Dakika: Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

Fansa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
Salgında ölen ilk Türk hastanın diyabeti ve yüksek kolesterolu olduğu kaydedildi.
Fransa'nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin verilmediği bildirildi.
3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenilirken, Fransız yetkililer ölen Türk vatandaşın eşi ve çocuklarının bilgisi dahilinde Salı günü defnedileceğini söyledi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA