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Son Dakika: Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü
Gelen son dakika haberine göre; Fransa'nın Soissons şehrinde koronavirüsten bir Türk vatandaşının öldüğü duyuruldu.
Son Dakika: Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü
06 Mart 2020 -
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Fansa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Salgında ölen ilk Türk hastanın diyabeti ve yüksek kolesterolu olduğu kaydedildi.

Fransa'nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin verilmediği bildirildi.

3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenilirken, Fransız yetkililer ölen Türk vatandaşın eşi ve çocuklarının bilgisi dahilinde Salı günü defnedileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus fansa

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