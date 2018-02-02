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Son dakika... Gözaltındaki 3 TTB yöneticisi için karar
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Türk Tabipleri Birliği yöneticileri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp'in haftada bir gün imza şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
Son dakika... Gözaltındaki 3 TTB yöneticisi için karar
02 Şubat 2018 -
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamasında, "savaş bir halk sağlığı sorunudur" ifadesini kullanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

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ttb gozalti

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