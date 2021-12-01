Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika.. Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi.
Son dakika.. Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi
01 Aralık 2021 18:02 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

İşte hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen 3 madde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız

 

Anahtar Kelimeler:

hekim ek gosterge tbmm degisiklik ek odeme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.