Son dakika.. Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.