Son dakika: İran’dan gelen THY uçağı koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı!

Uçaktaki bir yolcuda koronavirüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. AirportHaber’e göre, uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibinin hazır bekletildiği bilgisine ulaşıldı.

Türk Hava Yolları’nın Airbus A330 tipi uçağında 132 Türk yolcu bulunuyor. Uçak, Ankara Esenboğa Havalimanına divert ediyor.

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve 1 yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edildi.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti. Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi.