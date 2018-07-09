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SON DAKİKA! Kabine açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin ilk kabinesinde Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca getirildi.
SON DAKİKA! Kabine açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu
09 Temmuz 2018 -
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. 

Buna göre, Sağlık Bakanlığına Koca getirildi.

Fahrettin Koca Kimdir? 

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