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SON DAKİKA: Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de!
Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'de. Anlaşması yapılan 120 milyon doz aşının ilk partisi Türkiye'ye ulaştı
SON DAKİKA: Pfizer/BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de!
26 Mayıs 2021 11:33 -
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Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'de. Anlaşması yapılan 120 milyon doz aşının ilk partisi Türkiye'ye ulaştı.

Bakan Koca'nın geçtiğimiz hafta Bilim Kurulundaki toplantıda 26 Mayıs - 15 Haziran tarihi aralığında 14 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini, Haziran ayı sonunda bu rakamaın 30 milyon doza ulaşacağını, sonbahara doğru ise toplamda 120 milyon BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından aşı miktarını açıklaması bekleniyor.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın özel depolarında muhafaza edilecek.

Anahtar Kelimeler:

biontech

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