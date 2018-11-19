SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 32 kişi için gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı ByLock kullanıcısı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.