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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 32 kişi için gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 32 kişi için gözaltı kararı verildi
19 Kasım 2018 - AA
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı ByLock kullanıcısı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

feto saglik bakanligi

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