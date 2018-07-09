SON DAKİKA! Samsun'da rüşvet iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, hastanede görevli plastik cerrah M.A'nın hastaları kaydetmeden ameliyat ve estetik operasyon yaptığı iddiasıyla savcılığa verilen bir dilekçe üzerine soruşturma başlatıldı.

"Bıçak parası" adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M. A. ile sekreter H.Y. ve medikal işi yapan S. Ş. ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 25'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M. A, H. Y. ve S. Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

M. A, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Bir yanlış anlaşılma var o da düzelecek. Sadece keyfi ameliyatların ücretlerini ödemişler. Keyfi dolgu, botoks..." ifadelerini kullandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A. ve S. Ş. tutuklandı, H. Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.