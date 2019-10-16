SON DAKİKA! Sekizinci kattan düşen beyin cerrahı hayatını kaybetti!

Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|28/10-01/11
|5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
|MİKROBİYO...
|İZMİ
|31/10-02/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu
|KADIN...
|İSTA
|30/10-03/11
|63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|KIBR
|23/11-23/11
|TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi
|TIP...
|ANKA
|21/11-24/11
|15. Türkiye Acil Tıp Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|26/11-30/11
|3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
|HALK SAĞLIĞI
|ANTA