SON DAKİKA! Sekizinci kattan düşen beyin cerrahı hayatını kaybetti!

Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.