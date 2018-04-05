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Son dakika... Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
 İstanbul'da Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Şu an hastaların tahliyeleri sürerken, yangına müdahale devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yangın nedeniyle can kaybının olmadığını ancak duman zehirlenmesi sonucu bir çok kişinin yaralandığını söyledi. Yangın ile ilgili açıklama yapan Vali Şahin, "İçerde yangın yok, duman tahliye ediliyor." dedi.
Son dakika... Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
05 Nisan 2018 - HÜRRİYET
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Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında patlamalar yaşanırken alevler hastanenin dış cephesini tamamen kapladı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

 

 

 

İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.     

Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Bu arada, hastaların tahliyesine başlandı. Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yangınla ilgili Sağlık Bakanı'ndan bilgi aldığı öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA


Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

Tahliyelerimizi daha rahat yapabilmemiz için, ambulanslarımızın itfaiye araçlarımızın daha rahat trafikte seyredebilmeleri için bu yolları açalım lütfen. Herkes otopark tarafına hatta mümkünse bahçenin dışına konuşlansın.

Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar ölü noktasında üzücü haber yok, İnşallah sonuna kadar da olmaz. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahale yapılıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor.

İçeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda. Ama içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. Neticede inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yangının nedeni ile ilgili soruya ‘Şu anda olay çok yeni’ yanıtını verdi.

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