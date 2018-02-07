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SON DAKİKA: Ve düğmeye basıldı... TTB'den 'Türk' ibaresi çıkarılıyor
Hükümet, tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve meslek örgütlerinin isimlerindeki "Türk" ibarelerinin çıkarılarak değiştirilmesine ve bazı faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışma başlattı.
SON DAKİKA: Ve düğmeye basıldı... TTB'den 'Türk' ibaresi çıkarılıyor
07 Şubat 2018 - Milliyet
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Tabipleri Birliğine ilişkin, "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." açıklamalarının ardından söz konusu birliklerin isimleri gündeme geldi.

Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki "Türk" ibarelerinin silinmesi de bulunuyor. 

Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:

ttb doktor uyelik

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