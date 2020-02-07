Son dakika... Yüzlerce ölüme neden oldu: Koronavirüsün kaynağı belirlendi!

PEKİN - Çin'deki ölümcül koronavirüs salgını, Asya'da gıda ve ilaç için kulalnılan, dünyanın tek pullu memelileri olan 'pangolin'lerin yasadışı trafiği yoluyla yarasalardan insanlara yayılmış olabilir.

Reuters'ın haberine göre uluslararası yasalarla korunmasına rağmen, pangolin Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri, çünkü etleri Çin gibi ülkelerde bir incelik olarak kabul ediliyor ve dünya tıbbında ölçekleri geleneksel tıpta kullanılıyor.

Araştırmaya liderlik eden Güney Çin Tarım Üniversitesi, web sitesinde yaptığı açıklamada, “Bu son keşif, virüsün (virüsün) önlenmesi ve kontrolü için büyük önem taşıyacak” dedi.

Çin anakarasında 636 kişiyi öldüren salgının, Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, canlı vahşi hayvanlar da satan bir pazarda başladığına inanılıyor.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı, çalışmadaki pangolinlerden ayrılan yeni koronavirüs genom dizisinin, enfekte insanlarla yüzde 99 aynı olduğunu ve pangolinlerin "en olası ara konakçı" olduğunu belirtti.

Ancak Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde veteriner hekimliği profesörü Dirk Pfeiffer, çalışmanın pangolinlerin virüsü taşıdığını kanıtlamanın çok uzun bir yolu olduğu konusunda uyardı.