Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika... Yüzlerce ölüme neden oldu: Koronavirüsün kaynağı belirlendi!
Son dakika bilgisine göre; Çinli bilim insanları, memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in koronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu
Son dakika... Yüzlerce ölüme neden oldu: Koronavirüsün kaynağı belirlendi!
07 Şubat 2020 - Reuters
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

PEKİN - Çin'deki ölümcül koronavirüs salgını, Asya'da gıda ve ilaç için kulalnılan, dünyanın tek pullu memelileri olan 'pangolin'lerin yasadışı trafiği yoluyla yarasalardan insanlara yayılmış olabilir.

Reuters'ın haberine göre uluslararası yasalarla korunmasına rağmen, pangolin Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri, çünkü etleri Çin gibi ülkelerde bir incelik olarak kabul ediliyor ve dünya tıbbında ölçekleri geleneksel tıpta kullanılıyor.

Araştırmaya liderlik eden Güney Çin Tarım Üniversitesi, web sitesinde yaptığı açıklamada, “Bu son keşif, virüsün (virüsün) önlenmesi ve kontrolü için büyük önem taşıyacak” dedi.

Çin anakarasında 636 kişiyi öldüren salgının, Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, canlı vahşi hayvanlar da satan bir pazarda başladığına inanılıyor.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı, çalışmadaki pangolinlerden ayrılan yeni koronavirüs genom dizisinin, enfekte insanlarla yüzde 99 aynı olduğunu ve pangolinlerin "en olası ara konakçı" olduğunu belirtti.

Ancak Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde veteriner hekimliği profesörü Dirk Pfeiffer, çalışmanın pangolinlerin virüsü taşıdığını kanıtlamanın çok uzun bir yolu olduğu konusunda uyardı.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus pangolinl pangolinl

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.