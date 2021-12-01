Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız

AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktora 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında ise "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz"