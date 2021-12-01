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Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere zam yapılacağını duyurdu.
Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız
01 Aralık 2021 14:04 - Haber 7
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AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktora 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında ise "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: 

"Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz"

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People
3
1) burak onur (op.dr)
01.12.2021 14:29:34
Covid ek ödemesinde olduğu gibi resmi gazetede 10 paragraflık yazıyla belli şartları taşıyan birimlerde çalışanlara verileceği için hekim arkadaşlarım yine de çok sevinmesin bence.
People
0
2) murat124 (kdbascvs)
01.12.2021 14:25:31
gectigimiz 10 gunde o 3-5 000 lira eridi bitti bile...bayagidir iyi birsey olsaydi bize yapmazlardi diye dusunur oldum..daha cok dusunuyorum ama malum yazamam..
People
1
3) recep güvenir (doktor)
01.12.2021 14:16:06
Pandemi ödemeleri gibi olacak. Bunu duyan vatandaş "Allah gözünüzü doyursun" diyecek. Diğer taraftan ödemeyi şarta bağlayıp elimize 3 kuruş verecekler. Benim bu kez gözüm açıldı. Almanca kursu bir bitsin ver elini almanya inşallah.
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