Son dakika...Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darp eden şüpheli tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesi olayına ilişkin Feray Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.

Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.

Zanlının ifadesi ortaya çıktı

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Feray Y, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı olduğunu bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti.

Olay günü bu ilaçları temin etmek için Yenimahalle Semt Polikliniğine saat 10.50 randevusunu alarak gittiğini, Doktor Ebru Ergin Bakar'ın odasının önünde beklediğini anlatan Feray Y, şunları anlattı:

"Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce, kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp 'Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık' diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, 'Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et' dedi."

Doktorun kapsında beklemeye devam ettiğini ileri süren Feray Y, doktor Bakar'ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen 3 hastayı muayene ettiğini kendisini bilerek beklettiği kimse kalamayınca da mecburen kendisini içeri çağırdığını iddia etti.

Bakar'ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Feray Y, şu beyanda bulundu:

"Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek, doktorun rapor istediğini herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum.

Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim."

"Başımı masaya vurdu"

Dr. Ebru Ergin Bakar da kolluktaki ifadesinde, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü hastaneye bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli olduğunu saat 10.55 sıralarında Feray Y. eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini söyledi.

Hastanın kendisinden ilaç yazmasını istediğini ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisini olmadığını hastaya söylediğini aktaran Bakar, şu beyanda bulundu:

"Feray Y. 'Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama, bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar."

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Bakar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında bulunduğunu beyin kanaması riskinin devam ettiğini belirtti.

Olayın geçmişi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.