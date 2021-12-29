Son dakika...Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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29 Aralık 2021 08:34
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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