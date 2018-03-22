Son dakika...Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın

Ordu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edildi.
DHA'nın haberine göre, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangın bir anda büyüdü. Tüm katları duman sardı. Hastalar ve poliklinikte bulunan hasta yakınları ile personel panik halinde hastaneden çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA