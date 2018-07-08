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Son KHK ile Sağlık Bakanlığından ihraç edilen 90 kişinin listesi
701 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı
Son KHK ile Sağlık Bakanlığından ihraç edilen 90 kişinin listesi
08 Temmuz 2018 -
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OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığından 90 kişi ihraç edildi:

 

Anahtar Kelimeler:

701 sayili khk saglik bakanligi

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