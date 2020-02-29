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SONDAKİKA! Türkiye ile üç ülke arasında uçuşlar durduruldu!
Daha önce İran ve Çin ile uçuşları durduran Türkiye şimi de bu ülkeler arasına İtalya, Irak ve Güney Kore'yi ekledi
SONDAKİKA! Türkiye ile üç ülke arasında uçuşlar durduruldu!
29 Şubat 2020 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama:

Çin’de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı COVID-19 yani Yeni Koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. 

Daha önce Çin ve İran’la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran’la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı. 

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Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur. 

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. 

Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir.

Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.

 

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 italya guney kore irak

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