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Soner Yalçın'dan koronavirüs için kelle paçaya destek, aşıya eleştiri
Koronavirüs'e karşı kelle paça önermesinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye dönük olduğunu ifade eden Yalçın, 'tamamlayıcı tıbba dikkati çekti
Soner Yalçın'dan koronavirüs için kelle paçaya destek, aşıya eleştiri
28 Şubat 2020 -
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Sözcü yazarı Soner Yalçın, kapitalist tıp anlayışının insanları sonuca odaklı hale getirdiğini ve aşıya yönlendirdiğini söyleyerek, "Oysa önleyici tıp anlayışı, hastalıktan öncesini temel almaktadır. Yani amaç, hastalandırmamaktır" dedi. Binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs'e karşı kelle paça önermesinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye dönük olduğunu ifade eden Yalçın, 'tamamlayıcı tıbba dikkati çekti.

Yalçın, "Tamamlayıcı tıbbın özünü 'benzer, benzeri tedavi eder' anlayışı oluşturur: 'Bir insanı hasta eden onu iyileştirir de!' Yani, aşıda uygulanan sistem! Fakat farklılığı şu: Her bedenin farklılığı gözetilmeden aşıların bütün nüfusa uygulanması son derece tehlikelidir…” diye yazdı.

Yalçın yazısını, “Corona aşısı bulunmazsa ne yapacağım' diye karalar bağlamayın; bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın! Yoksa her grip sezonu benzer korkuyu yaşatırlar size" sözleriyle noktaladı.

Anahtar Kelimeler:

soner yalcin koronavirus tamamlayici tip

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