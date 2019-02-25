Sosyal Güvenlik Kurumundan yeni hizmet: Doktor Arama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmet Sunucuları Uygulaması ekranına Doktor Arama özelliği ekledi.

Doktor Arama ekranında bilgilerine ulaşılmak istenen doktorun adı ve soyadı ile arama yapılabilecek. Arama sonucu düşen doktorun akademik unvanı, uzmanlık derecesi, branşı ve çalıştığı yerler listelenecek.

Sahte diplomalı hekimliğin önüne geçeceği düşünülen uygulama vatandaşa doktoru hakkında bilgi alma imkanı sunuyor.

Doktor arama ekranına ulaşmak için tıklayınız.