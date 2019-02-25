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Sosyal Güvenlik Kurumundan yeni hizmet: Doktor Arama
Sosyal Güvenlik Kurumu Doktor Arama sistemi ile doktorların çalıştığı yer, branşı ve uzmanlık derecesini vatandaşla buluşturuyor
Sosyal Güvenlik Kurumundan yeni hizmet: Doktor Arama
25 Şubat 2019 -
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmet Sunucuları Uygulaması ekranına Doktor Arama özelliği ekledi. 

Doktor Arama ekranında bilgilerine ulaşılmak istenen doktorun adı ve soyadı ile arama yapılabilecek. Arama sonucu düşen doktorun akademik unvanı, uzmanlık derecesi, branşı ve çalıştığı yerler listelenecek. 

Sahte diplomalı hekimliğin önüne geçeceği düşünülen uygulama vatandaşa doktoru hakkında bilgi alma imkanı sunuyor. 

Doktor arama ekranına ulaşmak için tıklayınız. 

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People
12
1) Hasan (Tabip)
25.02.2019 11:21:05
Sistem saçma.
Sahte diplomalı adam devlette çalışmıyor, özel muayenehane açıyor.
Özel muayenehane SGK ile sözleşme imzalamadığı için bu listede olmayacak.
Aynı zamanda özel hayatın gizliliğine aykırı. Kaldırılması lazım.
People
11
2) DR. ORHAN (DR)
25.02.2019 10:52:13
Güzel ama eksik, adres ve telefonumuz da yazmalı. Bu fikri ortaya atanın taaa alnından öpüyorum.
People
7
3) doktor 5 (uzman doktor)
25.02.2019 10:01:13
vatandaşın rahatça bulup doktoru dövmeleri saldırmaları için bir hizmet daha
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