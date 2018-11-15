SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya kullanımının etkileri bilimsel verilerle desteklendi: Çok ciddi bir hastalık
Yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 1 saatini sosyal medyada geçirenlerin yüzde 25'inden fazlasında depresyon belirtileri gözlendi
Sosyal medya kullanımının etkileri bilimsel verilerle desteklendi: Çok ciddi bir hastalık
15 Kasım 2018 - TRT Haber Gizem Çakmak
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya son yıllarda yeni bir salgınla mücadele ediyor. Adı, "yalnızlık"...

Sebebi ise, sosyal medyada geçen dakikaların yol açtığı depresyon. Uzmanlar uyarıyor; sosyal medya, bireyleri depresyona sürüklüyor.

Pensilvanya Üniversitesi'nden bir grup psikolog da yaptıkları araştırmayla bu tehlikeye dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saatini sosyal medyada geçirenlerin yüzde 25'inden fazlasında depresyon belirtileri gözlendi.

Kullanımı günde 10 dakikayla sınırlandıranlarda ise, risk büyük oranda azaldı.
ile bağları da zarar görüyor

Psikiyatr  Mesut Kaya, "Sosyal medya ile ilişkiler artık bazı insanlar için bağımlılık niteliğinde. Çok ciddi bir hastalık. Öğrenmenizden, üretme modelinizden, iş gücünüzden, evliliğe ayıracağınız sürelerden ciddi manada kayıplar oluşturmaya başladınız" dedi.

Sosyal medya kullanımı zamanla bağımlılık haline dönüşüyor. Bir saatini sosyal medyada geçiren gençlerde depresyon artıyor

Mutluluk seviyesi düşüyor, stres başlıyor. Çocuklara kötü örnek oluyor, aile içi ilişkileri yıpratıyor. 
Ruh sağlığı için, sosyal medya kullanımının günde 30 dakika ile sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

sosyal medya psikoloji psikiyatr

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Çaldıran Devlet Hastanesi Mehmet Öncebehekim Uzm. Dr. Burak ÖlmezDr. Feyzullah Hasanoğlu Devrek Devlet Hastanesi AHEF Dr. Ümit Işıldak Şenol AtakanHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi Sakarya Üniversitesi doc. dr. aziz ogutlu doc. dr. yurdanur dikmenProf. Dr. Yeşim Erbil mehmet ali erbil genel cerrahi kolon kanseri Prof. Dr. Bülent Karabulutkanser erken teşhis Emirhan Ilık Çekmeköy Yenilik Akademisi akciger kanseri Prof. Dr. Oğuzhan Okutankan şekerikadın doğum Prof. Dr. Faruk Buyruantibiyotik who DSÖÇarşamba Devlet Hastanesi samsun il saglik muhammet ali oruc dr. turan bilgindiyabet rabia bayram fatos albayrak gamze goksu duman rabia seva kantarsağlık harcaması TÜİKsosyal medya psikoloji psikiyatruludag universitesi prof. dr. veysel turan yilmaz dr. ogr. uyesi ceyda icsel dr. konstantinos dimasSağlık yasa teklifi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.