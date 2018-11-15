Sosyal medya kullanımının etkileri bilimsel verilerle desteklendi: Çok ciddi bir hastalık

Dünya son yıllarda yeni bir salgınla mücadele ediyor. Adı, "yalnızlık"...

Sebebi ise, sosyal medyada geçen dakikaların yol açtığı depresyon. Uzmanlar uyarıyor; sosyal medya, bireyleri depresyona sürüklüyor.

Pensilvanya Üniversitesi'nden bir grup psikolog da yaptıkları araştırmayla bu tehlikeye dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saatini sosyal medyada geçirenlerin yüzde 25'inden fazlasında depresyon belirtileri gözlendi.

Kullanımı günde 10 dakikayla sınırlandıranlarda ise, risk büyük oranda azaldı.

ile bağları da zarar görüyor

Psikiyatr Mesut Kaya, "Sosyal medya ile ilişkiler artık bazı insanlar için bağımlılık niteliğinde. Çok ciddi bir hastalık. Öğrenmenizden, üretme modelinizden, iş gücünüzden, evliliğe ayıracağınız sürelerden ciddi manada kayıplar oluşturmaya başladınız" dedi.

Sosyal medya kullanımı zamanla bağımlılık haline dönüşüyor. Bir saatini sosyal medyada geçiren gençlerde depresyon artıyor

Mutluluk seviyesi düşüyor, stres başlıyor. Çocuklara kötü örnek oluyor, aile içi ilişkileri yıpratıyor.

Ruh sağlığı için, sosyal medya kullanımının günde 30 dakika ile sınırlandırılması tavsiye ediliyor.