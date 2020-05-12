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Sosyal medya, sağlık çalışanlarının ‘Covid’ şarkısını konuştu
Karabük'te sağlık çalışanlarının, şarkıcı Reynmen'in 'Radyoda Neşet' parçasının sözlerini değiştirerek yaptıkları Covid19 bestesi için çektikleri video beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya, sağlık çalışanlarının ‘Covid’ şarkısını konuştu
12 Mayıs 2020 19:16 - İHA
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Karabük’te sağlık çalışanlarının, şarkıcı Reynmen’in 'Radyoda Neşet' parçasının sözlerini değiştirerek yaptıkları Covid19 bestesi için çektikleri video beğeni yağmuruna tutuldu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle gece gündüz fedakarca ve özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlarına ve meslektaşlarına moral vermek amacıyla besteledikleri şarkı için video çekti. Yaren Esendemir’in ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş’ın (Reynmen) ‘Radyoda Neşet’ şarkısının sözlerini değiştirerek yazdığı Covid19 bestesini, Gitarist Hasan Tunç ve Bağlamacı Fevzi Yıldırım’ın desteği ile Hidayet Güler ve Semih Cırık seslendirdi.
Salgına karşı sağlık çalışanlarının vatandaşlar için yoğun mücadele ettiklerinin anlatıldığı ve ‘Evde Kal’ çağrısının yapıldığı video, sosyal medyada vatandaşlardan tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlari radyoda neset korona virus beste

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