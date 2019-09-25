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Sosyal medyada kendisini profesör olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
İstanbul ve Kocaeli’de sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşlara kendisini profesör doktor olarak tanıtıp dolandırdığı iddiası ile polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sosyal medyada kendisini profesör olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
25 Eylül 2019 - İHA
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KOCAELİ - Edinilen bilgilere göre, İstanbul ve Kocaeli’de bulunan doktorların isimlerini kullanıp, “Ben profesör doktorum diyerek tanıtan H.K. isimli şahıs, vatandaşları para karşılığında sağlık kurulu vaadiyle dolandırdı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisini doktor olarak tanıtan H.K., tuzağına düşürdüğü vatandaşları, kendilerine sağlık kurulu raporu vereceğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca kişiyi dolandırdığı tespit edilen H.K.’yi yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.K. dün yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Anahtar Kelimeler:

sahte profesor

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