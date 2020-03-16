Sosyal medyadaki sahte paylaşım paniğe yol açtı

Salgın durumlarında özellikle sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlar halkı paniğe sürüklüyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı Acil Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 'GİZLİ' ibareli yazı paniğe yol açtı. Sağlık Bakanlığı Yetkililerinden Medimagazine yapılan açıklamda söz konusu yazının sahte olduğu dile getirildi.

Haber sonrası Sağlık Bakanlından da açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sahte resmi yazıya ilişikin açıklama yaptı.

Koca, böyle bir yazının olmadığını dile getirdi. Doğru haberin resmen yapılan açıklama olduğunu belirtti.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması

Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR.