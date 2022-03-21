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Sosyal medyadan doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan doktorlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa verilen 3 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
Sosyal medyadan doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
21 Mart 2022 11:35 - AA İzzet Mazı
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Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sosyal medya hesabından doktorlara hakaret eden paylaşım yaptığı belirlenen U.Y.D. hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi.

Kararda, Antalya'da yaşayan sanığın mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, 2011 yılında Antalya Devlet Hastanesinde sıra beklerken doktora bir şey sormak istediği, o sırada doktorun kendisini azarladığını, kendisinin de söz konusu paylaşımı yaptığını ve çok pişmanlık duyduğunu bu nedenle beraatine karar verilmesini istediği yönde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın şahsi ve sosyal durumu, olayın oluş biçimi ve eylemin diğer özellikleri ile suçun işlendiği zaman, işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu ile güttüğü amaç dikkate alınarak U.Y.D. hakkında indirim uygulanarak 3 ay 22 gün hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

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