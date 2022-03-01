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Soyadının verildiği hastanenin başhekimi oldu
2016 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Halit Şiltak’ın amcasının oğlu olan Dr. Mehmet Fatih Şiltak, Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesinin Başhekimi oldu.
Soyadının verildiği hastanenin başhekimi oldu

Dr. Mehmet Fatih Şiltak

01 Mart 2022 11:09 - İHA
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1 Eylül 2016 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halit Şıltak'ın ismi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında hizmete giren 50 yataklı Hilvan Devlet Hastanesine verilmişti.

Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Koçoğlu’nun uzmanlık eğitimi için görevinden ayrılmasıyla hastane başhekimliğine Şehit Halit Şiltak’ın amcası oğlu Dr. Mehmet Fatih Şiltak atandı.

Şehit kuzeninin adını taşıyan hastanenin başhekimliğine atanan Dr. Mehmet Fatih Şiltak, “Bugün itibariyle Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesinde başhekim olarak göreve başlamış bulunmaktayım. 2016 yılında Siirt Pervari’de şehit olan amcamızın oğlunun isminin verildiği hastanede göreve başlamak bizleri onure etmiştir. Bu konuda emeği geçen başta Sayın İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm birim sorumlularımıza teşekkür ederim. İlk gün vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızda tanışıp, birimlerimizi gezdik. Müdürlerimizden gerekli olan bilgilerimizi aldık. Mevcut durumda zaten hastanemizin belli bir işleyişi var. Bundan sonra Hilvan ilçesi Hilvan halkı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Şiltak, 1993 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Şanlıurfa merkez devlet okullarında bitiren Dr. Mehmet Fatih Şiltak 2018 yılında Harran üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. Haliliye ilçe sağlık müdürlüğü ve Mehmet Akif İnan hastanesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

bashekim bashekim siirt dr mehmet fatih siltak

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