Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Söyleşi: Medyada ve Toplumda Hekim Algısı
Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy ile Habertürk Yazarı Gazeteci Kemal Öztürk, Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet İlhan Şahin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan söyleşide “Medyada ve Toplumda Hekim Algısı” üzerine konuşacak.
Söyleşi: Medyada ve Toplumda Hekim Algısı
31 Mart 2022 09:48 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy ile Habertürk Yazarı Gazeteci Kemal Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacakları “Medyada ve Toplumda Hekim Algısı” söyleşisi Kayseri Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Söyleşide, toplumda yaratılan ‘hekim’ algısı, medyada hekim imajı ve bu konuda medyaya düşen roller ele alınacak.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet İlhan Şahin moderatörlüğünde yapılacak olan söyleşi, bu akşam saat 20.00’da Kayseri EMAR Otel’de gerçekleşecek.

Anahtar Kelimeler:

medyada ve toplumda hekim algisi kayseri tabip odasi soylesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
23
1) Ahmet Çalık (Dr)
31.03.2022 12:11:32
Ya hekimlerin algısı?
İstisnasız her biri emeklisi, pratisyeni, uzmanı ve hocası incinmiş, kırılmış, çalışma şevki kalmamış durumda. Görmesi gerekenler görmüyor, duymuyor, bilmiyor, bir türlü algılayamiyor. Mecliste oybirliğiyle kabul edilen bir yasa neden kasten bekletilir? Bu eziyete kim dayanabilir? Lütfen bunu da konuşun.
People
4
2) acilci doktor (pratisyen)
31.03.2022 11:57:23
kemal ozturk bey eskiden havuz medyasinda calisiyodu gecenlerde haberturke gecmis kendisi adina sevindim hayirli olsun kim bilir belki birkac yila daha muhalif cizgide goruruz
People
2
3) dr (dr)
31.03.2022 11:46:44
Damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar.
People
17
4) dr (uzman doktor)
31.03.2022 10:18:59
herkes hekime düşman ama herkes çocuğu hekim olsun istiyor. algı bu.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.