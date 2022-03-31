Söyleşi: Medyada ve Toplumda Hekim Algısı

MEDİMAGAZİN - Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy ile Habertürk Yazarı Gazeteci Kemal Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacakları “Medyada ve Toplumda Hekim Algısı” söyleşisi Kayseri Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Söyleşide, toplumda yaratılan ‘hekim’ algısı, medyada hekim imajı ve bu konuda medyaya düşen roller ele alınacak.
Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet İlhan Şahin moderatörlüğünde yapılacak olan söyleşi, bu akşam saat 20.00’da Kayseri EMAR Otel’de gerçekleşecek.