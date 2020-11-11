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Sözleşmeli hekimler hariç, sağlık personellerinin izinleri 2021 yılına devredildi
Pandemi sebebiyle aralıksız çalışan sağlık personellerinin yıllık izinleri yayımlanan yönerge ile 2021 yılına devredildi.
Sözleşmeli hekimler hariç, sağlık personellerinin izinleri 2021 yılına devredildi
11 Kasım 2020 11:17 -
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ANKARA-Sağlık personellerinin Koronavirüs pandemisi sebebiyle iptal edilen izinleri hakkında beklenen karar açıklandı. Sağlık Bakanlığı, yayımladığı genelgede pandemi nedeni ile aralıksız çalışan sağlık personelinin yıllık izinlerinin 2021 yılına devredildiğini açıkladı.

81 ilin Sağlık Müdürlüğüne gönderilen genelgeye göre, 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B  maddeleri kapsamında çalışan personellerin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerin, aile hekimleri ile aile sağlığı personellerinin, ayrıca sözleşmeli il yöneticileri/sağlık tesisi yöneticilerinin COVID-19 pandemisi nedeni ile iptal edilen yıllık izinleri bir sonraki yıla devrildi. Ancak 4924 lü sayılı kanuna göre sözleşmeli çalışan hekimlerin yıllık izinlerinin devri karara yansımadı.

 

Aynı zamanda, yaş haddinden ve malulen emekli olacak personellerin, talep etmeleri durumunda var olan izinlerini emekliliklerinden önce kullanabilecekleri de belirtildi. 

 

Anahtar Kelimeler:

saglik personelleri koronavirus yillik izin

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