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Sözleşmeli sağlık personeli için eş durumu yer değişikliği kura ilanı yayımlandı
Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı 1. Dönem 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası için ilan yayımlandı
Sözleşmeli sağlık personeli için eş durumu yer değişikliği kura ilanı yayımlandı
31 Ocak 2019 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ilanı yayımlandı. 

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının 4 Şubat'ta başlayacağı ve 11 Şubat'a kadar (Pazartesi Saat 18:00' e kadar) yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada başvuruların PBS üzerinden alınacağı duyuruldu. 

İlan metni için tıklayınız 

Kura takvimi için tıklayınız 

İstenen belgeler için tıklayınız 

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi es durumu tayini

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