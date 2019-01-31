Sözleşmeli sağlık personeli için eş durumu yer değişikliği kura ilanı yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ilanı yayımlandı.

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının 4 Şubat'ta başlayacağı ve 11 Şubat'a kadar (Pazartesi Saat 18:00' e kadar) yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada başvuruların PBS üzerinden alınacağı duyuruldu.

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