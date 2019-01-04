Sözlük yazarlarının bilgisizliği tavan yaparsa! Doktor maaşı minimum 18 bin liraymış!

MEDİMAGAZİN-Doktor maaşları her zaman doktor olmayanların diline dolanırken, bunun ekstrem bir örneği ekşi Sözlük yazalarından geldi. Sadece bir 'google araştırmasıyla' ulaşılabilecek maaşlarla ilgili 'doktor maaşının minimum 18 bin lira olması' gibi bir başlık açılırken, başlık altındaki yorumlar bu konuda bilgisizliğin tavan yaptığını da göstermiş oldu.

İlk açılan başlıkta şunlar kaydedildi:

yılbaşı zamları ile birlikte yeni doktor maaşının alt limitinin 18.000 lira olması gerçeğidir . ya arkadaş , bi tek bana mı abartı geliyor bu maaş yoksa bu cidden yüksek bir maaş değil mi ya ?



adamların giydiği terlik 200 liradan aşağı değil ve her hareketleri israf olmuş durumda . ya sağlıkta bizim böyle meblağları çar çur etmeye ekonomimiz elverişli mi allah aşkına ya ? performans + sabit döner +ek döner+ sabit maaş+ilaç firmaları anlaşmaları . . . bence buna bir dur demek lazım cidden .



derhal bu parayı sağlıkta cidden ihtiyacımız olan alanlara mesela kanser araştırma fonuna falan aktarmamız lazım . bi de bu yüksek meblağlar ellerinden alınınca hipokrat yeminlerini nereye kadar tutuyorlar bir görelim bakalım bu doktorlar .

Bir mühendisin de 18 bin liraya inanıp yorum yapması:

o maaş fazla değil. toplumun çoğunluğu düşük ücretle çalıştığı için fazla geliyor.

onlar fazla alıyor yerine biz niye düşük alıyoruz, demek gerekir ki toplumsal refah artsın.



peşin edit: doktor değil mühendisim.

İnanalardan bir kişi daha şunları yazdı:

okuyup sizde doktor olabilirdiniz elinizden alan olmamıştır. eğri oturup doğru konuşalım, doktor olmak için ayrılan eğitim süresi uzun ve mezun olmak oldukça zor. ayrıca yukarıda bir arkadaşın dediği gibi onlar fazla kazanmıyor diğerleri az kazanıyor.



doktor değilim.

Sonra bir uzman doktor eşi gerçeklerle yüzleştirdi:

eşim uzman doktor, maaşı 6000 tl (küsüratta hata olabilir) ek ödemeleri ve nöbet ödemeleriyle birlikte 10000 tl ile 12000 tl civarında bir ödeme eline geçiyor. bu rakam yıl sonuna doğru vergi dilimindeki oran artışıyla 9000 tl lere kadar düşebiliyor. eskiden bende sağlık sektöründeydim, beyaz yakalı bir profesyonel çalışan günümüzde bir uzman hekim kadar rahatlıkla kazanabilir. ancak aldıkları sorumluluklar ve yaptıkları işler, sosyal haklar çoğunlukla hekim aleyhine ağırdır ve adil değildir. burada sürekli doktorların maaşları üzerinden konuşulması insanı gerçekten sinirlendiriyor. sosyal gelir adaletini tartışacaksanız üniversite sınavında ülkede %1' lik gruba girip en az üzerine 10 yıl eğitim alıp, herkes hayatını şekillendirmişken baştan başlayan ve hayatının çalışabildiği kalan kısmını omuzlarındaki "insan hayatı" gibi ağır bir sorumluluk ve haftanın en az 2 günü evden, ailesinden ayrı nöbet, ayın 15 günü görev bölgesi dışında hiçbir yere ayrılamayan icap nöbeti tutan kişiler üzerinden tartışmayın. örneğin; memlekete çoğunlukla hiçbir katma değer sunmadıkları halde politikacıların kayıtlı kayıtsız gelirlerini, ceplerini doldurmak dışında topluma en ufak katkı sunmayan iş adamı görünümündeki mayfavari kişileri, sürekli toplumu ayrıştıran, terörize eden biz ve diğerleri diyen huzurumuza kast etmiş kişleri tartışın. hayatlarını insanların sağlıklı olmasına adamış, temel işi bu olan insanlarla uğraşmayın. uğraşacak kişiler de herhangi bir hastalık yaşadığında hacı-hocaya gidip muska falan yazdırsın

Sonra da haliyle dalga geçilmeye başlandı:

doğru bilgidir. minimum 18.000 lira internlerin aldığı maaş. asistanlar 180.000 uzmanlar da döner dahil 1.800.000 maaşla başlar.

Sonra da kapak olacak bir cevap:

doğru bir tespittir, ancak eksiktir. 6. sınıf öğrencileri, intern doktorlar 18.000 alır. hesaplanışı da şu şekildedir.doktor adayları 1. sınıfta aylık 18kuruş gibi bir sembolik ücretle başlarlar. daha sonra;

2.sınıfta 1,8tl

3.sınıfta 18

4.sınıfta 180tl

5.sınıfta 1800tl

6.sınıfta 18000tl alırlar

yeni mezun olmuş doktor 180000tl alır. eğer uzman da olabilirse 1800000tl alır. bunu herkes bilir. herkesin bilmediği ücret ise profesörlerin ücretidir. onlar parayla çalışmazlar. her gün 1kilogram altın akşam iş çıkışı kendilerine verilir.