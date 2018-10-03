Sözün bittiği yer: Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim

İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman hastası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dr.Fikret Hacıosman'ın eşi psikolog Mutlu Esentürk Hacıosman'ın sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı:
2 Ekim saat 12:15 de uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan eşim dr. Fikret Hacıosman yedi saat süren yaşam mücadelesini akşam saat 22:05 de kaybederek aramızdan ayrılmıştır. Eşi ve kızı olarak sözün bittiği yerdeyiz. Lanet okumaya bile gücümüz kalmadı. Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Bundan sonra yaşam yolunu kızımla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde defin işlemleri ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA