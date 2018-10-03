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Sözün bittiği yer: Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim
Dün eski hastası tarafından silahla öldürülen Dr. Fikret Hacıosman'ın eşi Psk. Mutlu Esentürk Hacıosman sosyal medyada acısını paylaştı
Sözün bittiği yer: Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim
03 Ekim 2018 -
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İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman hastası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dr.Fikret Hacıosman'ın eşi psikolog Mutlu Esentürk Hacıosman'ın sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı:

2 Ekim saat 12:15 de uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan eşim dr. Fikret Hacıosman yedi saat süren yaşam mücadelesini akşam saat 22:05 de kaybederek aramızdan ayrılmıştır. Eşi ve kızı olarak sözün bittiği yerdeyiz. Lanet okumaya bile gücümüz kalmadı. Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Bundan sonra yaşam yolunu kızımla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde defin işlemleri ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız.

Anahtar Kelimeler:

dr fikret haciosman

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People
2
1) Hercai (Hemşire)
03.10.2018 14:30:26
Olay başlı başına yorumsuz......... Allahtan sevenlerine sabır diliyorum, çok üzüldüm.......
People
3
2) cndn (doktor)
03.10.2018 14:13:02
biz hep bu şekilde çalışmak zorunda bırakılarak hep suçlu ilan edildik. haklılığımız böyle mi anlaşılacaktı bu kadar mı değersiz dik
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