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Sporcuları sınırlandıracak haber: Enerji sınırı 5 gramı geçmeyecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kasların hızlı büyümesinde katkıda bulunan kreatin monohidrat miktarı sağlık nedeniyle artık 5 gramı geçemeyecek
Sporcuları sınırlandıracak haber: Enerji sınırı 5 gramı geçmeyecek
17 Ocak 2019 - Sözcü
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Türkiye’de vücut geliştirme sporuna gün geçtikçe ilgi artıyor. Vatandaşlar sporu genellikle zayıflamak veya kas kütlesi kazanmak adına yaparken aynı zamanda da aldıkları verimin hızlı bir şekilde olmasını istiyor. Bu verimi artırmak için birçok gıda takviyesi mevcut. Bunlardan biride kreatin. Kreatin özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen vatandaşlar için önemli bir enerji kaynağı yerine geçiyor. Hızlı bir şekilde kas kütlesini artırmak isteyen sporcular bu ürünü belirli zaman aralıklarıyla kullanıyor.

KREATİN ENERJİ DESTEĞİ SAĞLIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sporcu gıdalarında, ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı  artık 5 gramı aşamayacak. Kreatin, doğal olarak oluşan ve kas hücrelerine yağları indirgeyerek enerji desteği sağlayan organik bir asittir. Kreatin vücutta; L-Arjinin, Glisin ve L-Metiyonin aminoasitlerinden; böbrekte, karaciğerde ve pankreasta sentezlenir. Kreatin takviyesi yapan kişiler,  daha fazla ATP (vücudun enerji kaynağıdır) üretiyor. Böylelikle kısa, hızlı, patlayıcı hareketleri içeren atletik hareketleri daha rahat yapabiliyor.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 5 GRAM OLARAK BELİRLENDİ 

Tarım ve Orman Bakanlığının “Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre, sporcu gıdalarında ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarının üst sınırı 5 gram olarak belirlendi.

UYARILAR YER ALACAK

Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tespit edilen genel kabul görmüş kriterlere uygun olacak. Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabileceğine ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alacak. Gıda işletmecileri, söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2019’a kadar uymak zorunda olacak.

Anahtar Kelimeler:

gida takviyesi keratin sporcu

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People
5
1) A (İ)
17.01.2019 14:58:23
Ohooo, ne kreatini abi ya?!! Vücut geliştirici ilaçlar içinde kreatin masum kalır. Steroid hormon enjekte ediyor psikopatlar. Erkek 50 yaşına gelmeden kalp krizi geçiriyor veya siroz oluyor. Vucut gelistirici kadının memeleri küçülüyor, adetten kesiliyor, sesi kalınlaşıyor, resmen erkek oluyor. Ayrıca kadın da daha 50 yaşına gelmeden kalp krizi geçiriyor, değişik kanserlere yakalanıyor. Gelişmiş ülkeler kadınların vücut geliştirme yarışmalarına ciddi sınırlandırmalar getirdi. Bu kadınların fotolarının yayınlanmasını sınırlandırıyor. Devletler ellerinden geldiğince kadınları böyle bir durumdan korumaya çalışıyor.
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