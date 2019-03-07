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Stajyer arkadaşını neşterle yaraladı...Ev hapsi cezasına çarptırıldı
Adana'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Stajyer arkadaşını neşterle yaraladı...Ev hapsi cezasına çarptırıldı
07 Mart 2019 - AA
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Yüreğir Devlet Hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, neşterle Ü.N.Ü'yü yaraladı. Ü.N.Ü. hastanede tedavi altına alındı.

Kaçan Ç.A, polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A'ya ev hapsi cezası verildi.

Anahtar Kelimeler:

stajyer saglik meslek lisesi

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