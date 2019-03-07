Stajyer arkadaşını neşterle yaraladı...Ev hapsi cezasına çarptırıldı

Yüreğir Devlet Hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, neşterle Ü.N.Ü'yü yaraladı. Ü.N.Ü. hastanede tedavi altına alındı.
Kaçan Ç.A, polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A'ya ev hapsi cezası verildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA
|13/03-17/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR