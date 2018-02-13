START-UP Başvuruları başladı, Sağlığın teknolojisi İstanbul’da toplanacak!

Sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin liderleri ile sağlık sektörü girişimcilerinin bir araya geleceği etkinlikte, katılımcılar gelecekteki olası potansiyel müşterileri ve yatırımcı adayları ile birebir görüşerek ürün ve iş modellerini tanıtma şansı da yakalayabilecek.

“Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi” nde sağlık sektörüne gönül veren ve medikal ölçüm parametrelerini takip eden cihaz projelerinin yanı sıra; ticarileşme potansiyeli, ihtiyaç analizi, farklılık, büyüme potansiyeli, özgünlük, ürün kalitesi ve verimliliği, uygulanabilirlik ve kullanılabilirlik kriterlerine göre uygun projeler de değerlendirmeye alınacak.