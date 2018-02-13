START-UP Başvuruları başladı, Sağlığın teknolojisi İstanbul’da toplanacak!

Sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin liderleri ile sağlık sektörü girişimcilerinin bir araya geleceği etkinlikte, katılımcılar gelecekteki olası potansiyel müşterileri ve yatırımcı adayları ile birebir görüşerek ürün ve iş modellerini tanıtma şansı da yakalayabilecek.
“Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi” nde sağlık sektörüne gönül veren ve medikal ölçüm parametrelerini takip eden cihaz projelerinin yanı sıra; ticarileşme potansiyeli, ihtiyaç analizi, farklılık, büyüme potansiyeli, özgünlük, ürün kalitesi ve verimliliği, uygulanabilirlik ve kullanılabilirlik kriterlerine göre uygun projeler de değerlendirmeye alınacak.
Zirveye başvuru yapmak isteyen girişimci ve girişimci ekiplerin www.htls.istanbul web sitesinde yer alan başvuru sayfasına giderek START-UP Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekiyor ve değerlendirilmesi başarılı olan projeler için girişimcilere katılım sözleşmesi on-line olarak iletiliyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA