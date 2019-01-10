Statinler, Metformin ve Kalsiyum kanal blokerlerinin bir etkisi daha: Psikiyatrik hastalara iyi geliyor

İngiltere'de University College London (UCL) üniversitesinin araştırmasına göre, psikolojik rahatsızlıkları olup, kalp ilaçlarını kullanan hastalar arasında tedavi için hastaneye yatırılanların sayısında azalma oluyor.
BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher'in BBC Türkçe'de yer alan haberine göre uzmanlar, araştırma sonuçlarının klinik deneylerde de test edilmesi gerektiğini söylüyor.
Araştırmaya, ciddi akıl hastalıkları olanlara iyi geldiği bilimsel olarak tespit edilen reçeteli ilaçların listelenmesiyle başlandı.
Ekip şu ilaçlara odaklandı:
Ama uzmanlar bu ilaçları deneylerde test etmek yerine, gerçek hayattan kanıtlar aramayı tercih etti.
Araştırma için İsveç'te şizofreni, bipolar rahatsızlık veya diğer ciddi psikolojik rahatsızlık teşhisi konulan 142 bin 691 kişinin ömür boyu tutulan tıbbi kayıtları incelendi.
Daha sonra, bu kişilerin bu ilaçları aldıkları ve almadıkları dönemde ne sıklıkla psikiyatri kliniğine gittikleri karşılaştırıldı.
UCL'deki araştırmacılar arasında yer alan Dr. Joseph Hayes, "Rapor, ilaç aldıklarında kliniğe gitme oranlarında yüzde 10-20 düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.
Sonuçlar, JAMA Psychiatry dergisinde yayımlandı. Ayrıca bu ilaçları alanlarda kendi kendilerine zarar verenlerin oranlarında da azalma görüldü.
Dr. Hayes, "Bu çok heyecan verici. Çok büyük bir potansiyel var, bu şekilde sonuçlanmış olmasından memnunum. Ama bu yalnızca daha başlangıç noktası" dedi.
Hayes, nihai bir sonuca varabilmek için ise şimdi de ilaçların klinik testlerde denenmesi gerektiğini söylüyor.
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