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Suda alüminyum tespit edilmişti, SASKİ'den açıklama geldi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığını tehdit edecek boyutlarda risk oluşturan sular hiçbir şekilde şehrimize verilmemiştir” denildi
Suda alüminyum tespit edilmişti, SASKİ'den açıklama geldi
04 Mart 2020 - İHA
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SAMSUN- SASKİ tarafından son günlerde kamuoyunu meşgul eden “içme suyunda alüminyum değerleri fazla” ve “içme suyunda koku var” söylemlerine cevap niteliğinde bir açıklama yayımlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü: Suda alüminyum tespit edilmiştir

SASKİ'nin internet sayfasından yayımlanan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ‘SASKİ tarafından şehre arz edilen içme suyunda alüminyum değerlerinin izin verilen limit değerlerin üzerinde seyrettiğine dair’ haberler yayınlanmaktadır. İdaremiz tarafından arıtma tesislerinde üretilerek şehrimize verilen içme suyu ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ kapsamında denetleyici kurum olan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürekli izlenmektedir. Yönetmelik kapsamında ‘gösterge parametreler’ arasında sayılan alüminyum değerlerinde sapmalar olması halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli bildirimler tarafımıza yapılmakta ve buna göre idaremiz tarafından en hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda halk sağlığını tehdit edecek boyutlarda risk oluşturan sular hiçbir şekilde şehrimize verilmemiştir. Şu anda arıtma tesisi çıkışında alüminyum değerleri limit değerlerin altında seyretmektedir. Analiz raporları da paylaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

"Gerekli işlemler başlatılacak"

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Basın ve yayın organlarınca yapılan haberlere konu olan su analizlerinin numune alma konusunda yetkin kişilerce ve prosedürlere uygun şekilde alınan numunelerden yapılıp yapılmadığı ve analiz ettirilen numunelerin SASKİ tarafından üretilen suya ait olup olmadığı bile belli değilken; halkımızı tedirgin etmeye dönük, belediyemize ve idaremize karşı duyulan güveni sarsıcı maksatlı açıklamaları yapanlar ve yayınlayanlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.”

Anahtar Kelimeler:

saski aluminyum samsun

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