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Şule Çet davasında iğrenç rapora imza atan doktor meslekten men edildi
Şule Çet davasında "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" diye rapor yazan Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın, Türk Tabipleri Birliği tarafından altı ay süreyle meslekten men edildi.
Şule Çet davasında iğrenç rapora imza atan doktor meslekten men edildi
01 Ağustos 2020 11:05 - Sözcü
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Türkiye ‘Şule Çet’ ismini ilk defa 2018’in Mayıs ayında duydu. 23 yaşındaki genç kız, Ankara’nın lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek öldü. Çet’in öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği sorularının ardından, talihsiz kızın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Yargılama sonrası sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

DAVA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın, Şule Çet davası dosyasına giren raporda, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerini kullanmıştı. Aydın hakkındaki gelişmeyi, davanın avukatlarından Umur Yıldırım duyurdu.

Yıldırım, sosyal medya hesabından şu tweet’i attı: Şule’nin davasında; ‘Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir’ şeklinde tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa veren Dr. Mehmet Nuri Aydın’a Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edilmiştir.

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