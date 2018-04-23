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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
İstanbul Üsküdar'da bulunan hastanenin kantin bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kantinde hasar meydana geldi
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
23 Nisan 2018 -
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İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantin bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kantinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan hastanenin kantin bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürürken kantinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anahtar Kelimeler:

yangin sultan abdulhamid han egitim ve arastirma hastanesi

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