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Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek
Sultangazi Belediyesi, sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.Belediye, ilçede bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarına belirli periyotlarla maske, yüz siperliği ve su yardımı yapıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Desteklerimiz devam edecek” dedi.
Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek
04 Mayıs 2020 16:11 - DHA
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerel yönetimlerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sultangazi Belediyesi, ilçedeki sağlık kuruluşlarına 1,5 ve yarım litrelik 25 bin adet su yardımı yaptı. Salgın süresince düzenli periyotlarla desteğini sürdüren belediye, 1000 adet kolonya, hastane çalışanları ve yatan hastalar için pijama takımı, 5 bin adet dezenfektan ve kuruyemiş olmak üzere çeşitli destekler verdi. Ayrıca yine ilçede bulunan aile sağlığı merkezlerine de yüz siperliği yardımı yapıldı.

“DESTEĞİMİZ VE MİNNETTARLIĞIMIZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK”

Çeşitli yardımlarla sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, desteklerin süreceğinin altını çizdi. Dursun, “Sağlık çalışanlarımız sürecin başından beri çok büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu sebeple başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bundan önceki süreçte hem dezenfektanlarla hem kuruyemiş, iç çamaşırı ve pijama desteğiyle yanlarında olmuştuk. Bugün de hastanelerimize tekrar yaklaşık 25 bin adet 1,5 litrelik ve yarım litrelik sulardan veriyoruz. Bunun yanında yine 3 bin adet kolonyalarımızı vermiş olacağız. Tabii bunlar büyük işler değil ama biz sadece bu süreçte onların yanında durduğumuzu hissettirmek adına bu işleri yapıyoruz. Çünkü onların bu tür küçük dokunuşlara ihtiyaçları var. Ben tekrar hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar gayret ettikçe bizim de onlara minnettarlığımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus sultangazi belediyesi saglik calisanlari

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