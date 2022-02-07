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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
07 Şubat 2022 16:33 - DHA Emin YEŞİL
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Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki trafoda saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev alan kablolar, patlamaya başladı. Güvenlik personellerinin uyarısıyla yangının çıktığı bölümdeki araçlar, sahipleri tarafından otoparktan alındı.

 

 

Otoparkı duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu paniğe neden olan yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapıldı.

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