Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi'de tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan biri tutuklandı
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan Jiyan Özkaya tutuklanırken, Talip Gönültaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Sultangazi'de tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan biri tutuklandı
14 Şubat 2022 10:28 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Sağ bacağından vurulan Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş ve arkadaşı Jiyan Özkaya tomografi odasını birbirine kattı. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti.  Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganlar savcılık talimatıyla serbest kaldı. Talip Gönültaş serbest bırakılmasından 2 gün sonra Sultangazi'de silahlı kavgaya karıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüphelilerden Jiyan Özkaya, dün tutuklandı. Talip Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Anahtar Kelimeler:

sultangazi tomografi odasi sultangazi haseki egitim ve arastirma hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
23
1) Ertuğrul (sağlık çalışanı)
14.02.2022 11:48:23
salıveren savcı ve hakimin vicdanını sorgulatmak lazım
milyonluk BT cihazı zarar görmüş, sağlık çalışanı darbedilmiş
People
28
2) dr (dr)
14.02.2022 11:07:32
"Saldırganlar savcılık talimatıyla serbest kaldı." Yeni çıkacak sağlıkta şiddet yasasıyla bu tür cümleleri görmek istemiyoruz.
Balıkçılıkta bir deyiş vardır. "OLTADAN KAÇAN BALIK, DİĞER BALIKLARI DA KAÇIRIR" diye. Mekanizma aynı, saldırgan serbest kaldı mı kendi habitatında övünmek için anlatıyor nasıl vurduğunu kırdığını... Rütbesi yükseliyor bi yerde, madalya alıyor, itibarı artıyor.

Ondan sonra hobaraa, taşı, sopayı, bıçağı, palayı kapan dalıyor sağlık kuruluşuna. ARTIK NE BULURSA CAM ÇERÇEVE, BİLGİSAYAR, HEMŞİRE, DOKTOR, PERSONEL...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.