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Sunay Akın'dan sağlıkta şiddete tepki: Hekime şiddette beni de öldürüyorlar
Ünlü sanatçı Sunay Akın, hızla artan ve gerekli cezai yaptırım cezasını almayan sağlıkta şiddet olaylarına tepki gösterdi. Cezaların hasta sayısı kadar artırılmasını istedi
Sunay Akın'dan sağlıkta şiddete tepki: Hekime şiddette beni de öldürüyorlar
14 Aralık 2018 - Haber3
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Ünlü sunucu ve şair Sunay Akın Gaziantepte düzenlenen “Hekimler Buluşuyor” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Haber3 sitesinde yer alan habere göre şiddetin önemli bir suç olduğunu ancak hekimlere uygulanan şiddetin cezalandırılmasında hakimlere büyük iş düştüğünü ifade eden Sunay Akın, “Bir kimse bir hekime şiddet uyguladığında sadece hekime zarar vermiyor, onun tüm hastalarına zarar veriyor, şiddete maruz kalan onun tüm hastalarıdır. Verilecek ceza da hekimi tüm hasta sayısı kadar kat be kat artırılmalıdır” dedi.  

Hekime Şiddette Beni de Öldürüyorlar

Bir hekime şiddet uygulandığında, onun bilgisinden ve şifasından o ana hasta olan herkesin mağdur edildiğinin altını çizen Sunay Akın, “hekime şiddet de sadece hekimi değil, beni de öldürüyorlar” dedi. Hakimlere de seslenen Sunay Akın, “Sağlıkta Şiddette caydırıcı bir cezanın olabilmesi için cezanın muhakkak hekimin hasta sayısı kadar kat be kat artırılması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan da sanatçı Sunay Akın’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek “Maalesef sağlıkta şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Burada hem sağlık çalışanları hem de sağlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşlarımız mağdur oluyor. Cezai yaptırım ise maalesef çok sınırlı.

Biz AHEF olarak caydırıcı nitelikte bir sağlıkta şiddet yasası için kanun teklifi de sunduk. Yetkililerin artık sesimizi duymasını istiyoruz.

2019 yılında Sayın Sunay Akın gibi çok değerli isimlerle sesimizi duyuracak yeni çalışmaları yapmak için de hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet sunay akin

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