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Suni teneffüs yaparken zehirlenen doktor taburcu oldu
AYDIN'ın Efeler ilçesinde sokağa bırakılan zehirli kemikleri yedikten sonra ölen Sibirya kurdu cinsi 'Poyraz' isimli 10 aylık köpeğini suni teneffüs yaparak kurtarmak isterken kendisi de zehirlenip ölümden dönen Dr. Çağlar Doğrul taburcu oldu.
Suni teneffüs yaparken zehirlenen doktor taburcu oldu
25 Ekim 2018 - DHA
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Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı Dr. Çağlar Doğrul, salı günü saat 20.30 sıralarında, köpeği 'Poyraz'ı yanına alarak gezintiye çıktı. Malazgirt Meydanı'na geldiklerinde, Uzm. Dr. Çağlar Doğrul'un Sibirya kurdu cinsi köpeği Poyraz, bir torbanın içinde bırakılan kemikleri yedi. 'Poyraz' kısa süre sonra zehirli kemikler nedeniyle yere yığıldı. Köpeğinin can çekiştiğini gören Uzm. Dr. Doğrul, 'Poyraz'ı kurtarmak için suni teneffüs yaptı, ancak başarılı olamadı. 'Poyraz' ölürken, Uzm. Dr. Çağlar Doğrul kendisinin de zehirlendiğini anladı. İlk olarak görev yaptığı hastaneye giden Doğrul, ardından Aydın Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yapılan araştırmada, kemiklerin üzerine dökülen maddenin kuvvetli bir zehir olduğu anlaşıldı. Zehrin türünün köpeğe yapılacak nekropsi sonucu belli olacağı belirtildi.

Doktorun suni tenefüsü hastanede sonuçlandı: Zehir doktora da bulaştı 

TABURCU OLDU

Zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan Doğrul, olaydan 1 gün sonra taburcu edildi. Dr. Doğrul, kendisinin kurtulduğu için sevindiğini ancak çok sevdiği köpeği 'Poyraz'ı kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.
 

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