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Süpermen doktor
Ankara’da özel bir hastane 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk hastalara “Süpermen” kostümlü doktorlarla evlerinde muayene hizmeti verdi
Süpermen doktor
24 Nisan 2020 16:09 - Sabah
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirirken, muayene ihtiyacı olan çocukları mutlu etmeyi amaçlayan hastane, farklı bir konsept hazırladı. Bu kapsamda hastanenin evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin evine giden çocuk doktorları, "Süpermen" kostümü giydi. Tedavi için evlerine çağırdıkları doktorları karşılarında "Süpermen" kıyafetiyle gören aileler ve çocuklar, hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadı. Çankaya'da yaşayan anne Zeynep Yılmaz, birkaç gündür soğuk algınlığı şikayeti olan 8 yaşındaki oğlu Burak Yılmaz için hastaneden doktor talebinde bulunduğunu, "Süpermen" kostümlü doktoru karşılarında görünce şaşırdıklarını, uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. Evden çıkma kısıtlamasına tabi 8 yaşındaki Burak Yılmaz da sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek "Kıyafetini çok beğendim. Benim için çok güzel 23 Nisan hediyesi oldu. Çok şaşırdım, böyle bir şeyi beklemiyordum" diye konuştu.

Evde kalma tedbirlerine uyalım
ADRESE "Süpermen" kostümüyle giden Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu ise "Tarihimizde ilk defa belki de çocuklarımız bu 23 Nisan'ı salgın dolayısıyla doya doya yaşayamayacaklar. Belki daha sonraki dönemlerde bununla ilgili birtakım kutlamalar olacak ama bugün itibarıyla yaşayamayacaklar gibi görünüyor " ifadelerini kullandı. "Hem onlara sürpriz olsun hem de onları mutlu edelim diye bu kıyafetle muayeneye geldik" diyen Purtuloğlu, koronavirüsle mücadele döneminde evde kalma tedbirine uymanın önemine dikkati çekti. Purtuloğlu, Burak'ı muayene ederek tedavisini düzenledi.

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23 nisan supermen doktor

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