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Şüphe yok artık: Coronavirüs asemptomatik hastadan bile bulaşabiliyor
NEJM'de yayınlanan yeni bir araştırma , insanların belirtiler ortaya çıkmadan önce Wuhan koronavirüsü yayabileceğini gösterdiğini söylüyor .
Şüphe yok artık: Coronavirüs asemptomatik hastadan bile bulaşabiliyor
03 Şubat 2020 -
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Bir hafta boyunca, ABD sağlık yetkilileri, birisinin enfekte olduğu ancak henüz hasta olmadığı için kuluçka döneminde virüsün yayılıp yayılmadığını tartıştı. Çin Sağlık Bakanı asemptomatik olarak yayılabileceğini söyledi, ancak Çin yetkilileri hiçbir kanıt sunmadığı için ABD yetkililerinin şüpheleri vardı.

CNN'de yer alan habere göre, Perşembe gecesi NEJM'de yayınlanan yeni bir araştırmanın , insanların belirtiler ortaya çıkmadan önce Wuhan koronavirüsü yayabileceğini gösterdiğini söylüyor .

Alman araştırmacılar, virüsün bir grup insanda beş durumda semptomları olmayan insanlar tarafından bulaştığını buldular: bir ebeveynten kızına; o kızdan iki meslektaşına; ve bu meslektaşlardan birinden diğer iki iş arkadaşına.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, "Bu makaleyi okuduktan sonra asemptomatik bulaşmanın meydana geldiğinden şüphe yok." Dedi

Anahtar Kelimeler:

suphe yok artik coronavirus asemptomatik hastadan bile bulasabiliyor

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