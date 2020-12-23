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Şüpheli reçetelerle ilaç satarak 'afyon krizini' körüklediği gerekçesiyle Walmart'a dava açıldı
ABD Adalet Bakanlığı, dünya çapında satış yapan perakende zinciri Walmart'a, "bünyesindeki eczanelere afyon içeren şüpheli reçetelerle ilaç satmaları için baskı yaparak afyon krizini körüklediği" gerekçesiyle dava açtı
Şüpheli reçetelerle ilaç satarak 'afyon krizini' körüklediği gerekçesiyle Walmart'a dava açıldı
23 Aralık 2020 11:50 - AA
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Bakanlığın dava için hazırladığı 160 sayfalık dosyada, Walmart'ın eczanelerinde bulunan reçete denetleme sisteminin şüpheli reçeteleri tespit etme konusunda yetersiz olduğu ve bu konuda çok sayıda örneğin bulunduğu savunuldu. 

Dosyada, Walmart’ın kontrol altındaki maddeleri eczanelere dağıtarak, eczanelerin de reçetelerle afyon içeren ilaç satarak afyon krizinde rol oynamış olabileceği iddia edildi.

Şirketin, mağazalarındaki eczacılara çok sayıda reçeteyi mümkün olduğunca hızlı vermeleri yönünde yoğun şekilde baskı yaptığı belirtilen dosyada, eczacıların böylece kurallara uymalarının zorlaştırıldığı öne sürüldü.

Bakanlığın Vatandaşlık Bölümünden Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Clark, Walmart'ın afyon içeren ilaçların dağıtımını engellemesine yardım edecek mekanizmalarının olmasına rağmen, bunun yerine kendi eczacılarının geçersiz olduğunu bildiği binlerce reçeteye ilaç verdiğini ve şüpheli afyon içeren ilaç siparişlerini yetkililere bildirmediğini kaydetti.

Walmart, ABD'de 5 binden fazla mağazasında bulunan eczaneler dolayısıyla, en büyük eczane zincirlerinden ve toptan gıda satış şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.

Diğer yandan Walmart, Bakanlığın davasına tepki göstererek, "davanın, eczanelerin hastalarla doktorların arasına girmesini yasa dışı şekilde zorlayan meşru bir teori icat ettiğini" savundu.

Anahtar Kelimeler:

walmart eczane recete dava afyon ilac

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